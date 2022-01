Apple et les revendeurs lancent aujourd’hui la précommande pour les Beats Fit Pro en France et dans différents pays, dont la Belgique, la Suisse et le Canada. Cela fait suite à une disponibilité il y a quelques mois aux États-Unis.

Précommande lancée pour les Beats Fit Pro

Les Beats Fit Pro reprennent plusieurs éléments des AirPods Pro, à tel point que les deux écouteurs se font concurrence alors qu’ils appartiennent tous les deux à Apple. Voici les points forts de Beats Fits Pro selon Apple :

Contours d’oreille souples et parfaitement ajustés pour une tenue et un confort optimaux tout au long de la journée

Plateforme acoustique personnalisée pour un son puissant et équilibré

La fonction audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête vous place au centre de votre musique, de vos films et de votre expérience de jeu

La Réduction active du bruit s’adapte de façon dynamique à votre environnement pour bloquer les bruits extérieurs

Activation du mode Transparence pour écouter les sons environnants

Équipés de la puce Apple H1 pour permettre une bascule automatique entre vos appareils et bénéficier des fonctionnalités de partage audio et « Dis Siri »

Écouteurs résistants à l’eau et à la transpiration (classés IPX4)

Jusqu’à 6 heures d’écoute (24 heures en tout avec l’étui de charge)

Deux micros beamforming pour des appels et une interaction avec l’assistant vocal de grande qualité

Technologie Bluetooth classe 1 leader du marché pour une plus grande portée et un risque de perte de connexion moindre

La fonction Localiser sous iOS détecte vos écouteurs en cas de perte

Compatibilité Android dès la sortie d’emballage. Avec l’app Beats pour Android, bénéficiez de fonctionnalités avancées comme le jumelage en un seul geste, les commandes dédiées, ainsi que la possibilité de réaliser un Test d’ajustement7

Étui de charge compact assorti, avec recharge via USB-C

Les Beats Fit Pro sont au prix de 229,95 euros sur l’Apple Store en ligne avec une livraison pour le 28 janvier. La précommande sera disponible aujourd’hui chez Apple. Sinon, il est déjà possible de les précommander en passant par Darty ou par la Fnac.