De plus en plus de développeurs se plaignent d’iCloud et de la synchronisation avec leurs applications. Le problème traîne depuis plusieurs mois maintenant et Apple ne propose toujours pas un correctif.

Les signalements sont présents sur les forums d’Apple et sur Twitter, avec des témoignages qui pointent du doigt CloudKit. Ce framework d’Apple permet aux développeurs d’utiliser iCloud avec leurs applications, notamment pour synchroniser des données. Le problème est que plusieurs d’entre elles ont un problème, avec les requêtes qui échouent et le message d’erreur 503.

Les développeurs de l’application de prise de notes GoodNotes ont constaté ce problème assez fréquemment, au point de créer une page d’assistance à l’intention des clients qui rencontrent ce message d’erreur. L’équipe de GoodNotes indique que l’application réessaie automatiquement de se connecter et que le problème finit par être résolu, mais elle n’est pas sûre de la cause de l’erreur de connectivité.

Chez Tapbots, l’éditeur qui développe Tweetbot (client Twitter), une nouvelle page existe et permet de savoir si iCloud fonctionne ou non. Selon Paul Haddad, le principal développeur de Tapbots, iCloud est « tellement peu fiable » qu’il a fallu créer cette page dans Tweetbot.

iCloud errors seem to have really increased over the last couple of days. Wonder how many devs have to add these for Apple to I don’t know fix the problems or at the very least publicly acknowledge them. https://t.co/KmukmZkYEu

— Paul Haddad (@tapbot_paul) January 21, 2022