Comme on peut s’en douter, Apple n’apprécie pas du tout les produits contrefaits, c’est pour cela que le fabricant a décidé de s’associer avec Mercado Libre pour partir à leur chasse. Mercado Libre est l’un des plus gros commerçants en ligne en Amérique latine.

Apple ne veut plus de produits contrefaits

Dans un e-mail envoyé aux vendeurs, Mercado Libre annonce que des décisions strictes vont être mises en place pour ceux qui vendent des produits Apple contrefaits. Il peut s’agir de faux AirPods, chargeur Apple ou d’autre chose.

Quelles seront les mesures ? Le commerçant en ligne va retirer toutes les annonces des vendeurs ne respectant pas les règles et qui concernent un produit Apple. Aussi, les vendeurs ne pourront plus vendre de produits Apple. Ils ont donc pour consigne d’examiner leurs annonces pour s’assurer que tout est en règle. Le nettoyage commencera à compter du 22 février.

Il se trouve qu’Apple dispose de son propre espace de vente sur Mercado Libre. C’est donc un moyen de retirer toutes les fausses annonces et rediriger les clients vers la boutique officielle. Naturellement, les prix seront ceux d’Apple et non des prix bas comme les produits contrefaits.

Il sera intéressant de voir si ce type de partenariat entre Apple et les commerçants en ligne va devenir une réalité dans davantage de pays pour mettre un terme aux produits contrefaits de la marque.