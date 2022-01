Un nouveau bracelet pour l’Apple Watch existe, il s’agit du bracelet Boucle unique tressée Black Unity. Il est en vente dès maintenant et s’accompagne d’un nouveau cadran ayant pour nom Lumières unité. Celui-ci est disponible gratuitement pout tout le monde.

Voici comment Apple décrit son bracelet Boucle unique tressée Black Unity :

Conçu par des artistes de la communauté noire avec le soutien des équipes d’Apple afin de célébrer et de mettre en avant l’histoire et la culture noires, le Bracelet Boucle unique tressée Black Unity s’inspire de la philosophie de l’afrofuturisme, qui évoque l’expérience de la diaspora africaine à travers un récit mêlant science, technologie et autonomisation. Il rend hommage à des générations de personnes noires visibles et non visibles, et symbolise la nécessité de rendre le monde plus équitable.

S’inspirant des couleurs du drapeau panafricain, le bracelet comporte 16 000 filaments de polyester recyclé, entrecroisés autour de fils de silicone ultra-fins à l’aide d’un métier à tresser haute précision, puis découpés au laser à la longueur souhaitée, pour un confort incomparable. Il est doux et texturé au toucher. Il résiste à l’eau comme à la transpiration. Ce bracelet est complété par le cadran Lumières Unité, avec des aiguilles d’horloge émettant de la lumière, qui change dynamiquement tout au long de la journée. Les fixations comportent le message Black Unity gravé au laser.