Intel n’avait pas menti. Les premiers benchs Geekbench 5 confirment que les Core i9 de 12ème génération d’Intel (Alder Lake) surclassent de peu le M1 Max. Un PC GE76 Raider équipé du Core i9-12900HK parvient en moyenne à 12 707 points en multicœurs, tandis que le MacBook Pro 16 pouces équipé d’un M1 Max tourne en moyenne à 12 244 points, soit 4% de puissance en plus du côté du SoC Intel.

Oui, mais il y a un gros « MAIS », un énorme « MAIS », car PC World a fait tourner le GE 76 Raider sous Cinebench R23 et les pics de consommation du PC sont tout simplement étourdissants, avec une moyenne à 100 Watts et des pics à 140 Watts alors que dans le même temps, le MacBook Pro et son M1 Max ne dépassent pas les 40 Watts. 4% de puissance en plus pour 250% de conso en plus, il devient difficile de voir le réel gain proposé par la puce d’Intel. Pire encore, la gourmandise énergétique du Core i9 fait s’écrouler l’autonomie du PC qui tient à peine 6 heures avant de réclamer la charge… soit trois fois moins d’autonomie que le MacBook Pro 16 pouces !

Pour ne rien arranger, la chaleur dégagée par le Core i9 12 Gen oblige les fabricants à proposer des boitiers épais. Le GE76 est ainsi presque deux fois plus épais que le MacBook Pro 16 pouces et pèse 30% plus lourd, ce qui ne l’empêche pas de faire aussi… plus de bruit. Cerise sur le silicium, on ne parle ici que de perfs CPU, le M1 Max disposant aussi d’un GPU intégré capable de culminer à 10 tflops. Du côté du Core i9… on ne sait pas.