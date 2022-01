Apple a fait évoluer les horaires de certains Apple Store français, avec des fermetures un peu plus tardives selon les cas. Comme l’a remarqué MacG, certaines enseignes ont vu l’horaire de fermeture passer à 20 heures, voire 20h30.

Changement d’horaire pour la fermeture des Apple Store

Cette fermeture un peu plus tardive est intéressante pour ceux qui sont occupés toute la journée par le travail ou une autre activité. Ils savent qu’ils pourront se rendre dans un Apple Store en début de soirée pour faire un achat ou bien apporter/récupérer un produit au niveau du service après-vente.

Les boutiques annoncées pour fermer à 20 heures ou 20h30 sont Val d’Europe, de Rosny 2 et Vélizy 2 en région parisienne et Atlantis près de Nantes. Pour les autres, la fermeture reste pour l’instant à 19 heures. Apple a récemment mis en place ces horaires spéciaux à cause de la situation sanitaire avec le Covid-19 et les annonces des gouvernements. Mais la situation évolue dans quelques régions visiblement.

Il semblerait qu’il y a eu du changement. Alors que le site d’Apple indiquait une fermeture à 20h/20h30 selon les cas, voilà qu’il se remet à indiquer une fermeture à 19 heures pour les boutiques citées précédemment. Simple erreur ?