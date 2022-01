Pachinko a maintenant le droit à une date de sortie, la série fera ses débuts le 25 mars prochain sur Apple TV+. Il y aura les trois premiers épisodes à cette date. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi, sachant que la saison en compte huit au total.

La date de sortie de Pachinko sur Apple TV+ est maintenant connue

D’une portée épique et d’un ton intimiste, l’histoire commence par un amour interdit et se transforme en une vaste saga qui voyage entre la Corée, le Japon et l’Amérique pour raconter une histoire inoubliable de guerre et de paix, d’amour et de perte, de triomphe et de réconciliation. La série s’appuie sur le livre éponyme de Min Jin Lee.

Le casting de Pachinko sur Apple TV+ comprend Soji Arai (Mozasu), Jin Ha (Solomon), Inji Jeong (Yangjin), Minha Kim (Sunja adolescente), Lee Minho (Hansu), Kaho Minami (Etsuko), Steve Sanghyun Noh (Isak), Anna Sawai (Naomi), Junwoo Han (Yoseb), Jung Eun-chae (Young Kyunghee), Jimmi Simpson (Tom Andrews), Yu-na Jeon (Sunja jeune) et Youn Yuh Jung (Sunja plus âgée).

« On dit qu’il y a des projets qui arrivent et qui changent le cœur même de ce que vous êtes en tant que cinéaste et en tant que personne. Sans aucun doute, Pachinko est ce projet pour moi », a déclaré Soo Hugh, le scénariste et producteur. « Il s’agit non seulement de l’histoire de mes ancêtres, mais aussi de l’hommage que je leur rends, à tous les Sunja enfouis dans l’histoire de notre famille. Ce fut un honneur incroyable de donner vie à cette série avec cette équipe dévouée et talentueuse ».

En version originale, la série comprendra des dialogues en anglais, coréen et japonais. Aussi, il a été annoncé en 2019 qu’il s’agissait de la série Apple TV+ avec le plus gros budget.