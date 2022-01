Les prochains AirPods pourraient bien intégrer un système d’authentification si l’on se base sur un récent brevet d’Apple. L’idée est d’apporter une sécurité supplémentaire au niveau des écouteurs.

Dans son brevet, Apple note que le problème des AirPods est qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si un porteur est l’utilisateur autorisé d’un appareil connecté. Le fabricant suggère que cela peut être un souci puisque n’importe quelle personne peut mettre des écouteurs dans ses oreilles alors qu’ils sont connectés à un appareil appartenant à un autre utilisateur. Cela risque d’entraîner la divulgation d’informations personnelles par l’appareil connecté, par exemple via des notifications annoncées par Siri.

C’est là qu’intervient l’authentification pour les AirPods à l’aide des oreilles grâce à un signal ultrasonore. Apple explique :

Par exemple, diverses caractéristiques de l’oreille de l’utilisateur fournissent un écho du signal ultrasonore qui est unique à l’utilisateur. Les variations de la surface du conduit auditif de l’utilisateur peuvent provoquer la réflexion du signal ultrasonore sur la surface et générer un écho ayant une signature associée à l’utilisateur. Par exemple, un utilisateur ayant un canal auditif plus large peut générer un écho ayant un temps de réverbération plus long qu’un utilisateur ayant un canal auditif plus petit.