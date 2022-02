Ceux qui veulent un iMac de 27 pouces avec l’écran verre nano-texturé vont devoir patienter parce qu’Apple n’a plus de stock. Cela concerne plusieurs pays, dont la France.

Plus de stock pour l’iMac avec le verre nano-texturé

Un iMac de 27 pouces avec verre nano-texturé commandé aujourd’hui n’arrivera pas avant la fin du mois de mars selon les dires d’Apple. En comparaison, un modèle avec le verre standard est livré sous 24 heures. Autant dire qu’il y a une sacrée différence.

Étant donné que seul le verre nano-texturé est en rupture de stock, il est possible qu’Apple et ses fournisseurs rencontrent des problèmes de production avec le revêtement d’écran. En raison de la pénurie actuelle de puces et des restrictions liées aux pandémies, Apple a également du mal à répondre à la demande pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Naturellement, certains pourraient penser que cette rupture temporaire du stock a un lien direct avec le prochain iMac Pro de 27 pouces. Mais les dernières rumeurs en date ont suggéré que la présentation se fera durant l’été et non au printemps. Difficile donc de dire s’il y a effectivement un lien.

De toute façon, il est conseillé d’attendre si vous voulez un nouvel iMac de 27 pouces, que ce soit avec le verre standard ou avec le verre nano-texturé. Un nouveau modèle doit voir le jour dans quelques mois, il serait dommage d’acheter le modèle actuel qui a vu le jour en 2020.