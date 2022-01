Les albums de Neil Young ne sont plus disponibles sur Spotify. L’artiste avait déclaré qu’il ne resterait pas sur la plateforme tant que Spotify continuerait d’héberger l’émission The Joe Rogan Experience. Neil young estime en effet que l’émission de Joe Rogan sert de tribune à des complotistes anti-vax et que Spotify se montre donc irresponsable en hébergeant ce type de programme. Spotify, qui a signé un gros chèque à Rogan pour ce que dernier vienne sur sa plateforme, n’a pas donné suite à l’ultimatum de Young, qui a donc retiré tous ses morceaux du service.

The home of Neil Young. Listen to his entire catalog on Apple Music: https://t.co/sUGtz4JbB9 pic.twitter.com/YgRMygUqhi — Apple Music (@AppleMusic) January 28, 2022

Les dirigeants d’Apple Music n’ont visiblement pas perdu une miette de ce drama, et très opportunément ont rebondi sur l’affaire. Un tweet d’Apple Music publié il y a quelques heures rappelle ainsi que le service d’Apple est La Maison de Neil Young, sans oublier l’envoie massif de notifications pour rappeler aux abonnés du service que le dernier album de Neil Young est bien disponible, LUI, sur Apple Music.