La première bêta d’iOS 15.4 apporte un joli lot de nouveautés, et parmi elles, la possibilité d’ajouter le Passeport Vaccinal à l’app Santé et Cartes (Wallet) en scannant le code QR du pass via Photo. Jusqu’ici, seule l’app TousAntiCovid permettait de récupérer le Passeport Vaccinal. Normalement tout devrait fonctionner sans soucis mais un gros pépin du site iso.org, qui vérifie la validité du certificat de vaccination, empêche pour l’instant le transfert dans les apps concernées? Les pannes répétées du site depuis deux jours tombent plutôt mal pour cette nouvelle fonction d’iOS 115.4, mais au moins sait-on que tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici quelques heures.

Pour rappel, lors du contrôle d’un pass vaccinal, il est tout à fait possible de brandir le Passeport Vaccinal enregistré sur le smartphone, c’est même l’intérêt principal de ces transferts vers le mobile. Et vous chers lecteurs, avez vous déjà tenté de renseigner votre pass vaccinal dans l’app Santé ou dans Wallet (sous iOS 15.4) ?