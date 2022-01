Le trousseau de mot de passe d’iCloud continue de se bonifier. Les bêta 1 d’iOS 15.4/iPad OS 15.4 et de macOS 12.3 proposent une nouvelle version de ce trousseau qui intègre donc désormais un champ de saisie pour quelques notes, une nouveauté plus qu’intéressante sachant que la multiplication des combos ID/Mdp peut faire perdre le fil des dates et des mises à jour (nécessaires) du mdp. Astuce : on pourra aussi y mettre le mot de passe précédent le dernier en date, sachant que certains sites historicisent les mdp de l’utilisateur et ne permettent pas de refourguer un mot de passe déjà utilisé. Ey bien entendu, ces notes sont synchronisées en une passe entre toute les versions du trousseau (iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3).

Bref, à force d’évolutions bien senties, le trousseau d’iOS et de macOS s’avèrera bientôt aussi complet que nombre d’apps de trousseaux (dont les principales fonctions ne sont souvent disponibles qu’avec un abonnement payant en plus).