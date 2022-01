Localiser dispose d’une fonction bien maline sous iOS 15 et iPadOS 15 : il est en effet possible d’être prévenu de l’oubli de ses AirPods (3, Pro ou Max) dès que l’iPhone de l’utilisateur se trouve à une certaine distance de l’accessoire. Ultra pratique pour ne pas laisser bêtement ses AirPods dans le RER du matin. A noter que par défaut, le domicile de l’utilisateur n’est pas considéré comme une zone « d’oubli » (après tout on peut bien décider de laisser ses AirPods chez soi).

Oui mais, car il y a un « mais », cette fonction bien pensée n’est disponible qu’avec les deux dernières générations d’iPhone (iPhone 12 et iPhone 13 donc) sous iOS 15. Apple vient de mettre à jour sa page assistance et précise que les AirPods et/ou AirTags sont uniquement compatibles avec cette fonction si l’on dispose d’un iPhone 12 ou d’un modèle d’iPhone encore plus récent. Les Mac quant à eux sont compatibles avec cette fonction uniquement s’ils disposent d’un processeur Apple Silicon (M1, M1 Pro ou M1 Max).