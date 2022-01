Acheter rapidement un produit Apple n’est pas forcément très simple. Tim Cook le sait mais assure que la situation va s’améliorer ce trimestre. Le début de 2022 sera meilleur que la fin de 2021 sur ce point.

Du mieux pour le stock de produits Apple

« Nous avons constaté des contraintes d’approvisionnement pour la plupart de nos produits », a déclaré Tim Cook, le patron d’Apple, au Wall Street Journal. « Nous prévoyons que nous serons moins contraints en mars que nous l’étions au trimestre de décembre », a-t-il ajouté.

Bien évidemment, la pénurie des puces et la situation mondiale avec le Covid-19 ont un impact sur la production. Les sociétés technologiques ont été très touchées, avec certaines plus que d’autres. Par exemple, il est toujours compliqué d’acheter les dernières cartes graphiques en date de Nvidia et d’AMD. Mais pour le coup, Apple s’en sort correctement si on compare avec la concurrence.

Naturellement, on peut se demander quand la situation va réellement s’améliorer. « Nous ne faisons pas de prévisions à ce sujet », a déclaré Tim Cook. « Il faut savoir beaucoup de choses pour être en mesure de faire une prévision précise sur ce point, comme la demande des autres en plus du type d’offre que nous pouvons produire », a-t-il ajouté.

Malgré les problèmes de difficultés, les derniers mois de 2021 furent les meilleurs pour Apple. En effet, le groupe a publié ses résultats financiers et a enregistré un chiffre d’affaires de 123,95 milliards de dollars. C’est un nouveau record pour l’entreprise.