Le chercheur en sécurité Jonathan Scott a sans doute levé un joli lièvre. L’app officielle des prochains jeux d’hiver de Pékin aurait en effet la capacité de renvoyer des données audio vers des serveurs situés en Chine ! Pour être plus clair, l’app serait capable d’enregistrer de l’audio via le micro intégré de l’iPhone ou du smartphone Android, et ce sans avertir l’utilisateur qu’un enregistrement est en cours. L’app est présentée à la base comme un outil destiné à lutter contre la propagation du Covid-19 et en même temps à servir de centre d’information pour les sportifs et leur entourage, mais en l’état, il semble bien que le logiciel peut aussi servir d’outil d’espionnage, peut-être d’ailleurs pour mieux marquer à la culotte les athlètes chinois.

it doesn't get rid of the dot, the application forces itself to the foreground to make sure it has the capability to listen. so for example on android

<uses-permission android:name="android.permission.REORDER_TASKS"/>

for iOS a monitor is triggered & brings the app up front pic.twitter.com/5zbdT9WTfi

— Jonathan Scott (@jonathandata1) January 27, 2022