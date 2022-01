Apple va proposer un nouvel outil avec iOS 15.4 qui permettra de faire une meilleure estimation de son iPhone que l’on s’apprête à échanger. Apple veut ainsi aider les consommateurs.

Un outil d’iOS 15.4 pour estimer un appareil

Des boutons de code de la première bêta d’iOS 15.4 font mention à ce nouvel outil pour estimer un produit d’occasion, mais les détails restent malgré tout légers. Il semblerait que l’on pourra utiliser la caméra de l’iPhone pour déterminer les éventuels défauts de son appareil : petits chocs, fissures, etc. L’idée que l’outil détermine l’état général afin de remplir le formulaire au moment de faire un échange pour avoir un crédit et pouvoir utiliser ce dernier pour acheter un appareil plus récent.

Apple tient compte de tous ces détails pour déterminer le prix qu’il paiera pour l’ancien appareil du client, car un iPhone dont l’écran est rayé ou fissuré vaut moins — voire ne peut être repris — qu’un iPhone en bon état. Le nouvel outil devrait rendre l’ensemble du processus de reprise plus précis et plus rapide, avec les données automatiquement transmises à Apple.

La bêta d’iOS 15.4 a beau inclure du code concernant cette nouveauté, l’outil n’est pour l’instant pas accessible. Il faudra attendre les prochaines bêtas pour le tester, ou bien attendre la version finale. Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible au téléchargement.