Micro RPG (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), c’est le RPG réduit à son strict nécessaire en terme de gameplay, le tout enrobé dans une DA hyper mignonne. Mignon et simplifié ne vaut pas dire stupide : Micro RGP propose des combats au tour par tour bien balancés, une gestion des armes très bien fichue (armes à courte, moyenne et longue portée), et un système de progression tout à fait honorable.

Alors certes, on a un peu l’impression de passer d’arènes en arènes et la trame autour de ça est pour ainsi dire inexistante, mais l’accessibilité du titre et sa DA bien chaloupée finissent par avoir des vertus hautement addictives. A noter que ce titre se joue exclusivement en affichage vertical (ou portrait), ce qui n’est vraiment pas un problème (on peut même y jouer d’une main en tenant la barre du métro !).