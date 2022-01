Apple n’a pas seulement battu des records de CA et de bénéfices lors de son Q1 fiscal (Q4 2021). La firme de Cupertino a aussi beaucoup dépensé pour la R&D (recherche et développement) sur cette même période. 6,306 milliards de dollars ont été alloués à la R&D sur le Q4 (+9,25%), un record pour Apple (5,1 milliards de dollars l’an dernier). Sur l’année complète, Apple aura lâché plus de 23 milliards de dollars en R&D et rejoint ainsi le peloton de tête des sociétés qui dépensent le plus pour les innovations de demain.

Rendu 3D du centre de R&D d’Apple situé à Munich

Mais sur quoi travaille Apple pour dépenser autant ? Interrogé sur la question lors des questions-réponses d’après résultats, Tim cook a refusé de fournir plus de détails, même si l’on peut tracer les postes les plus probables : l’Apple Car, le développement des nouvelles générations de puces Ax/Mx et bien sûr les prochaines technologies AR/VR doivent engloutir une bonne part de ce budget pharaonique.