Cette fois, Apple est bien dans le peloton de tête des entreprises qui dépensent le plus en R&D (rercherche et développement). La publication des résultats d’Apple pour son 4ème et dernier trimestre fiscal montre en effet que la firme de Cupertino a dépensé pas moins de 29,9 milliards de dollars en R&D sur l’ensemble de l’année 2023 (année fiscale), dont 7,3 milliards sur le seul 4ème trimestre. Et bien sûr, il s’agit d’un nouveau record. Mais à quoi peut bien servir cette montagne de dépenses ? Tim Cook a répondu indirectement à cette question lors de la séance conf-call qui a suivi la publication des résultats : l’Apple Vision Pro, l’Intelligence artificielle et les processeurs Apple Silicon (M1, M2, M3, etc.). L’Apple Car ? Le sujet n’a même pas été évoqué.

Apple travaille donc « à fond les ballons » sur les technologies qui garantiront son avenir en tant que super-géant de la tech, soit un hardware (Vision Pro) ultra sophistiqué destiné un jour à prendre le relais de l’iPhone, des processeurs puissants, efficients et portables pour alimenter ces appareils haut de gammes (ainsi que les Mac qui permettront de développer des applications pour lui), et l’intelligence artificielle pour parfaire une interface homme-machine permettant de faire le pont entre le hardware et les services.