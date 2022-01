Le saviez-vous ? L‘Apple Watch sauve des vies, et le plus beau, c’est que ce n’est même pas un slogan publicitaire. On ne compte plus en effet le nombre de faits divers dans lesquels des personnes échappent à une mort quasi certaine grâce à la toquante d’Apple. L’histoire du jour aurait pu se terminer de façon bien plus dramatique : alors qu’une vague de froid sans précédent frappe de plein fouet la côte est des Etats-Unis, le centre de communications d’urgence du comté de Clayton en Géorgie (USA) a reçu un appel d’urgence indiquant uniquement une position GPS.

Intrigué, l’agent du centre de communications d’urgence envoie à la position indiquée une équipe du service d’incendie de Morrow ainsi qu’un véhicule de Police. Sur place, l’équipe d’intervention ne trouve rien mais se décide tout de même à inspecter le périmètre. C’était le bon choix : après seulement quelques minutes de recherche, les secours découvrent un homme couché à Terre, à peine conscient et surtout tremblant de froid. L’homme a été immédiatement conduit à l’hôpital dont il est sorti en bonne santé deux jours plus tard.

Notons ici qu’il ne s’est passé que 12 minutes entre l’appel d’urgence automatique de l’Apple Watch (qui s’est déclenché lorsque l’homme est tombé à Terre) et l’arrivée sur place des secours. Les services d’urgence de Morrow estiment que sans intervention rapide des secours, l’homme aurait sans doute péri de froid.