C’est la belle histoire du jour : Mike Menand se baladait avec ses deux chiens dans le parc national Chattahoochee River (en Géorgie) lorsque la paisible randonnée s’est transformée en cauchemar : effrayés par des coyotes repérés au loin, les toutous de Menand ont bousculé leur maître, si bien que ce dernier a chuté du sentier pour tomber lourdement en contrebas. « Ils ont eu peur, ils m’ont renversé et m’ont traîné hors du sentier », a déclaré Menand aux micros de Fox5 Atlanta. Bonne pioche, l’homme portait sur lui une Apple Watch, qui a activé sa fonction de détection de chute lors de l’incident et a donc immédiatement appelé les secours en mode automatique.



« Je ne pouvais même pas accéder au téléphone parce que mon téléphone était dans ma poche, sur laquelle j’étais allongé », poursuit Menand. Ce dernier a eu une une jambe cassée lors de l’accident eta tout de même dû se faire poser une tige de titane dans la jambe. « On ne sait pas combien de temps je serais resté là », se souvient-il. « J’ai réalisé que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me lever. Je souffrais beaucoup. » Menand a eu de la chance : sur le même sentier de randonnée il y a un mois à peine, une femme a aussi chuté et n’a pas survécu à ses blessures. « Quand j’ai lu ça, j’ai pensé que ça aurait pu être moi », a déclaré Menand. « Parce que j’étais seul, personne autour de moi, personne ne savait vraiment où j’étais. »

