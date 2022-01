Pretzel and the Puppies est une nouvelle série d’animation qui va arriver sur Apple TV+ et il y a maintenant une date de sortie : le 11 février 2022. Le programme s’appuie sur le livre du même nom.

Pretzel and the Puppies en approche sur Apple TV+

Quand votre père est le « teckel le plus long du monde », cela donne une toute nouvelle tournure à l’enfance. Les épisodes suivent Pretzel, Greta et les chiots, dans leur ville natale de Muttgomery. Il s’agit d’une famille moderne et unique, toujours à la recherche de moyens pour « faire leur aboiement » et rendre le monde meilleur pour leurs amis à quatre pattes et leurs voisins. Pretzel et Greta encouragent leurs chiots à essayer de résoudre leurs propres problèmes, en leur rappelant souvent de lever leurs pattes lorsqu’ils sont confrontés à un défi.

Le casting vocal en version original comprend Mark Duplass, Nasim Pedrad, Milo Stein, Alex Jayne Go, Max Mitchell, Amari McCoy et Gracen Newton. Il n’y a pour l’instant aucune information concernant le casting vocal français.

Outre la date de sortie sur Apple TV+, nous avons le droit à une bande-annonce pour Pretzel and the Puppies.

Il y aura huit épisodes au total. Il n’est pas clair pour l’instant si les huit épisodes seront disponibles d’un coup le 11 février ou s’il y aura un nouvel épisode chaque vendredi.