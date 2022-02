On a bien failli le louper celui là : le studio NetMarble, grand spécialiste du jeu mobile, a teasé il y a quelques jours un MMORPG sur mobile se déroulant dans l’univers de la série et des romans cultes Game of Thrones ! On ne sait pas grand chose sur le jeu lui-même si ce n’est donc qu’il s’agira d’un MMORPG (jeu de rôle massivement multijoueurs), que l’action se déroulera dans Westeros (quelle surprise !), et que la qualité du rendu graphique se rapprochera de celui d’un jeu console. Dans l’attente d’informations plus précises, il faudra donc se contenter de ce teaser en cinématique.

Pour rappel, Game of Thrones a déjà eu droit à plusieurs adaptations en jeu vidéo sur mobile. On citera en vrac le très bon jeu de stratégie-gestion Game of Thrones: Tales of Crowns sur Apple Arcade, l’addictif Reigns GoT avec son gameplay de type « Le Livre dont vous êtes le héros », Le GoT aventure du studio TellTale (qui renait péniblement de ses cendres), ou bien encore Games of Thrones Beyond the Wall avec ses combats au tour par tour assez bien fichus.