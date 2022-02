Apple TV+ partage aujourd’hui les premiers détails sur la saison 2 de sa série Foundation. Nous avons le droit à la première image, ainsi qu’au casting qui va accueillir 10 acteurs et actrices.

Des premiers éléments pour la saison 2 de Foundation

Basée sur les histoires primées d’Isaac Asimov, et avec un casting international mené par Jared Harris et Lee Pace, aux côtés des étoiles montantes Lou Llobell et Leah Harvey, l’adaptation de Foundation raconte l’histoire de quatre individus cruciaux transcendant l’espace et le temps, qui doivent surmonter des crises mortelles, des loyautés changeantes et des relations compliquées qui détermineront finalement le destin de l’humanité. La série originale d’Apple met également en vedette Laura Birn, Terrence Mann et Cassian Bilton.

Voici les 10 nouveaux acteurs et actrices qui rejoignent la saison 2 de Foundation :

Isabella Laughland joue le rôle de Frère Constant

Kulvinder Ghir joue le rôle de Poly Verisof

Sandra Yi Sencindiver joue le rôle de l’Enjoiner Rue

Ella-Rae Smith joue le rôle de Reine Sareth de Cloud Dominion

Dimitri Leonidas joue le rôle de Hober Mallow

Ben Daniels joue le rôle de Bel Roise

Holt McCallany joue le rôle de Warden Jaegger Fount

Mikael Persbrandt joue le rôle de The Warlord of Kalgan

Rachel House joue le rôle de Tellem Bond

Nimrat Kaur joue le rôle de Yanna Seldon

Apple TV+ ne dit pas pour l’instant quand la saison 2 de Foundation sera disponible sur la plateforme de streaming. Il n’y a pas non plus de détails sur le scénario et encore moins une bande-annonce.