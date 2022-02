Il existe plusieurs modèles de l’Apple Watch, dont un modèle Hermès. Il s’agit surtout d’une modification purement esthétique puisqu’on monte en gamme au niveau du cadran et du bracelet. Mais pour ce qui est de la partie technique à proprement parler, c’est identique aux autres modèles moins chers.

Un bon partenariat entre Apple et Hermès

Alexandre Lenoir, responsable éditorial du magazine Create, indique au Figaro que l’accord entre Apple et Hermès a été une bonne chose :

L’Édition Hermès, c’est du co-branding, du marketing. Très bien vu, mais du marketing quand même. La montre en elle-même n’est guère différente des autres Watch. Son boîtier est certes en acier inoxydable (c’est d’ailleurs la seule à le proposer), et elle bénéficie d’un cadran exclusif. Mais sa vraie valeur ajoutée est dans le bracelet, seule vraie pièce Hermès du produit (au-delà du packaging Hermès, qui reste une expérience à part entière, quel que soit le produit). Un bracelet que l’on peut aussi acheter en accessoire, en simple ou double tour. Mettez un bracelet sport à une édition Hermès, et plus personne ne saura les différencier. En revanche, mettez un bracelet Hermès à une édition de base et on remarquera tout de suite le bracelet. Du coup, je pense que la stratégie d’Apple et Hermès a été la bonne : elle a apporté son savoir-faire en tannerie, le bon goût et l’image irréprochable qui va avec l’ensemble à un produit premium. Ni Apple ni Hermès n’y perd dans l’affaire.

À quand la même chose chez la concurrence ?

On pourrait se demander pourquoi la concurrence ne fait pas la même chose avec ses propres montres connectées. « Le problème pour un concurrent est de trouver un équivalent à Apple pour monter un partenariat similaire. Mais aucun fabricant coréen ou chinois ne peut (encore) se revendiquer aussi Premium qu’Apple », explique Alexandre Lenoir. Il ajoute qu’aucun horloger « n’a les moyens de développer un écosystème connecté aussi efficace et répandu ». Il y a donc une impasse.

Un autre point abordé est le changement de cap d’Apple. Le fabricant a d’abord voulu miser sur un aspect luxueux avec son Apple Watch, mais ce fut une erreur et cela s’est ressenti dans les ventes. « En se repositionnant sur la santé et la forme, le géant de Cupertino a en revanche visé on ne peut plus juste. La montre high-tech, je la vois presque plus comme un service. La montre de luxe, c’est du prestige, du plaisir, un savoir-faire », explique le responsable éditorial.