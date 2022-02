WhatsApp va s’inspirer de ce qu’Apple propose avec iMessage avec des réactions aux messages. D’autres messageries en proposent également, dont Telegram depuis quelques semaines et Facebook avec Messenger.

WABetainfo a partagé des captures d’écran des réactions de WhatsApp, nous donnant un premier aperçu de ce à quoi ressemblera la fonctionnalité une fois qu’elle sera opérationnelle. Comme on peut le voir, les utilisateurs de WhatsApp verront une rangée d’emojis juste au-dessus du message. Il y a les emojis du pouce levé, du cœur, de la personne qui pleure de rire, qui est surprise, qui est triste et les mains jointes.

A priori, il n’existe pas une option pour modifier la liste des emojis en ce qui concerne les réactions. Les utilisateurs auront ces cinq-là et rien d’autre. Mais WhatsApp peut encore faire des modifications et permettre éventuellement un certain contrôle pour choisir les emojis que l’on préfère.

WhatsApp prévoit d’ajouter des réactions aux messages dans une prochaine mise à jour bêta de l’application pour iOS et Android. Il n’y a pas encore d’information pour la disponibilité pour tous avec la version stable. Aussi, les réactions seront chiffrées de bout en bout, tout comme les messages et les sauvegardes.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022