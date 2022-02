Apple TV+ diffuse aujourd’hui la première bande-annonce de Lincoln’s Dilemma. Il s’agit d’un documentaire qui sera découpé en quatre épisodes. Ce sera disponible sur la plateforme de streaming le 18 février prochain.

Une bande-annonce pour Lincoln’s Dilemma sur Apple TV+

Basée sur Abe : Abraham Lincoln in His Times, le livre primé de l’historien David S. Reynolds, le documentaire présente les points de vue de divers journalistes, éducateurs et spécialistes de Lincoln, ainsi que des documents d’archives rares qui offrent un regard plus nuancé sur celui que l’on surnomme le Grand Émancipateur. Avec pour toile de fond la guerre de Sécession, Lincoln’s Dilemma donne également la parole aux récits des esclaves, offrant ainsi une vision plus complète d’une Amérique divisée sur des questions telles que l’économie, l’ethnie et l’humanité, et soulignant le combat de Lincoln pour sauver le pays, quel qu’en soit le prix.

L’acteur Jeffrey Wright va être la voix off du documentaire. Bill Camp, notamment vu dans la série The Morning Show sur Apple TV+, va faire la voix d’Abraham Lincoln et l’acteur Leslie Odom Jr fera la voix de Frederick Douglass.

Pour rappel, Apple TV+ a annoncé pour la première fois le documentaire Lincoln’s Dilemma le mois dernier. Nous avons aujourd’hui le droit aux premières images avec la bande-annonce.