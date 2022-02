macOS 12.3 (Monterey) est encore au stade de la bêta, et cela se voit ! Plusieurs utilisateurs de la dernière mouture de macOS ont en effet remarqué un bug étrange : pour une raison inconnue, des messages d’alerte du Finder envahissent l’écran ! Le message « Le fichier est introuvable » se répète ainsi comme si un bout de code opérait une méchante boucle. En revanche, au delà de la gêne visuelle, ce bug n’aurait strictement aucune incidence sur le fonctionnement de macOS et encore moins sur le Mac.

Il n’existe pour l’instant qu’une seule solution pour venir à bout de ce bug et attention, ce n’est pas trop original : fermez chaque fenêtre du Finder une à une ou si elles sont trop nombreuses, cliquez avec le bouton droit sur l’icône du Dock tout en maintenant la touche Option enfoncée, une petite astuce qui fera disparaitre d’un seul coup toutes les fenêtres. La version finale (et on espère stable) de macOS Monterey devrait être disponible dans le courant du printemps. Ceux qui sont intéressés par les nouveautés de cette version peuvent consulter notre article.