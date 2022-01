En plus de proposer la première bêta publique d’iOS 15.4, Apple propose celle pour macOS 12.3. Elle arrive 24 heures après la version pour les développeurs. Bien évidemment, les deux versions embarquent les mêmes changements.

Première bêta publique pour macOS 12.3

La principale nouveauté de macOS 12.3 (et iPadOS 15.4) est le support de la fonction Commande universelle (Universal Control). Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez‑le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.

Commande universelle aurait dû voir le jour avec la première version de macOS Monterey, mais Apple a annoncé un premier report de quelques mois. Il y a ensuite eu un second report avec une sortie annoncée pour le printemps. Ce sera effectivement le cas, sachant que c’est maintenant accessible en bêta.

Une autre nouveauté de macOS 12.3 est l’ajout de 37 nouveaux Emojis. La liste est à retrouver sur cet article dédié.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels. Vous pourrez télécharger le première bêta publique de macOS 12.3. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre le programme, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple puis laissez-vous guider.