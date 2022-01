Apple vient de proposer la première bêta publique d’iOS 15.4 sur iPhone et d’iPadOS 15.4 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version pour les développeurs.

Première bêta publique disponible pour iOS 15.4

L’une des deux principales nouveautés d’iOS 15.4 est Commande universelle (Universal Control). Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez‑le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre. L’autre grosse nouveauté est la possibilité d’utiliser Face ID pour déverrouiller son iPhone, tout en portant un masque. Cela nécessite d’avoir au moins un iPhone 12.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger puis installer la première bêta publique d’iOS 15.4. Si, à l’inverse, votre appareil n’est pas configuré et vous souhaitez tester les bêtas publiques, rendez-vous dans beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple puis laisser vous guider. Cela inclut de télécharger un profil pour que votre appareil bascule sur le canal des bêtas.

Apple ne donne pas encore une date de sortie pour la version finale d’iOS 15.4. Il faut donc attendre encore quelques semaines.