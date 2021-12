Apple annonce aujourd’hui que la fonction Commande universelle de macOS Monterey est reportée au printemps 2022. Il s’agit donc du deuxième report et pas des moindres. Le plan initial était une disponibilité en octobre 2021.

Apple a présenté pour la première fois Commande universelle en juin dernier, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC et de la présentation de macOS Monterey. Cette fonctionnalité devait voir le jour avec la version finale du système d’exploitation qui a vu le jour en octobre. Mais il y a eu un premier report avec une nouvelle date de sortie fixée pour la fin de l’année. Mais comme nous pouvons le voir, ce n’est toujours pas là. Apple a sorti aujourd’hui macOS 12.1 et cette version n’inclut pas la nouvelle fonction.

Voici comment Apple décrit son système :

Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez‑le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.