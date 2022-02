Nos confrères d’iGen ont beau avoir la dent dure contre Siri (il y a souvent de quoi), l’assistant vocal d’Apple parvient aussi à les amuser (à défaut de se montrer toujours très utile…). Dans la liste des petits trucs marrants que l’on peut faire faire à Siri, il y a… les sorts à la Harry Potter ! Ainsi, « Dis Siri » suivi de la commande « Lumos » activera la lampe torche de votre iPhone !

Un coup de « Nox » plus tard, et la lampe (flash arrière) s’éteint ! Ce n’est peut-être pas grand chose, mais cela prouve tout de même que les ingénieurs Apple en charge du paramétrage de Siri n’ont pas oublié leur sens de l’humour. Alors certes, on préfèrerait troquer ces petites vannes sans importance contre une vrai capacité de dialogue à la façon de l’IA GPT-3 (que l’on peut d’ailleurs tester dans l’App Store via l’app Emerson), mais c’est déjà un peu plus sympa et original que de demander à Siri d’activer le minuteur…