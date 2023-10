C’est l’information insolite du jour : une jeune femme travaillant dans une salle de sport d’Edimbourg a dû « changer » de nom suite à l’une des nouvelles fonctions d’iOS 17. Coach dans une salle de gym, Siri (c’est son vrai nom) s’est retrouvée dans une situation assez dérangeante. « Je travaille dans une salle de sport avec beaucoup de monde », a-déclaré la coach dans les colonnes du journal britannique The Sun , « donc tout le monde avait appris assez vite à ne pas dire ‘Hé’ quand ils me saluaient, sinon il y aurait beaucoup d’appels Siri. C’était ennuyeux mais gérable. »

Siri, désormais « Siz »

Malheureusement, avec l’arrivée d’iOS 17, Siri peut-être appelé directement, sans utiliser le traditionnel « Hey, Siri » : « Maintenant, les gens ne peuvent même plus prononcer mon nom », a poursuivi la jeune femme. « Je suis absolument furieuse. » Et les galères ne s’arrêtent pas là : « Mon petit ami a reçu la nouvelle mise à jour l’autre jour, et a remarqué que son smartphone s’activait à chaque fois qu’il me parlait. »

« Mes collègues ont dû s’asseoir et réfléchir à une solution », a poursuivi l’infortunée « car les mobiles des gens sonnaient sans arrêt. » Finalement, Siri a fini par se faire appeler « Siz » au quotidien afin de contourner le problème ! Une dernière note pour finir : l’information provenant du très controversé The Sun, on ne sait trop s’il faut prendre cette histoire pour argent comptant. Disons que dans le cas où il s’agirait d’un fake, c’est au moins un joli fake..