L’essai gratuit pour Apple Music n’a plus une durée de 3 mois, il faut désormais se contenter d’un mois. Apple a discrètement opéré à ce changement aujourd’hui.

Désormais 1 mois pour l’essai gratuit d’Apple Music

Apple Music avait fort à son lancement en 2015 en proposant un essai gratuit de 3 mois. C’était trois fois plus que la concurrence, comme Spotify et Deezer. Autant dire que nous avons largement de quoi tester pendant un trimestre. C’est aussi un moyen malin pour pousser les utilisateurs à s’abonner puisqu’ils se seront habitués pendant de longues semaines au service de streaming. Mais tout cela a une fin.

Dès à présent, toute personne qui veut tester Apple Music se voit afficher un message lui indiquant que sa période d’essai est d’un mois. Le fabricant ne précise pas pourquoi il a changé la durée.

Le changement pour la période d’essai est une réalité dès maintenant dans de nombreux pays, dont en France et aux États-Unis. On peut se douter qu’elle va progressivement se mettre en place un peu partout au fil des prochaines heures.

Est-il toujours possible d’avoir les 3 mois ? La réponse est oui, mais il faut faire vite ! Nous avons été en mesure de profiter de « l’ancienne » période d’essai il y a quelques minutes avec Apple Music nous indiquant que la fin de la période gratuite est le 4 mai 2022. Aussi, il est toujours possible d’avoir 6 mois offerts avec l’achat d’AirPods, du HomePod mini et de certains produits Beats.