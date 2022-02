On n’arrête plus Apple TV+. Si Netflix et Amazon Prime Video ont annoncé des nouveautés par dizaines pour cette année 2022; le service de SVoD d’Apple n’est pas en reste et commence lui aussi à montrer les dents. Outre les séries Apple TV+ « originals » qui débarquent désormais toutes les semaines ou les 2 semaines, c’est surtout le rythme des annonces de nouveaux contenus qui impressionne. Ces dernières heures, c’est même du jamais vu pour le service, avec pas moins de 4 nouveaux programmes à l’honneur !

On commence les festivités avec Slow Horse, une mini série en 6 épisodes basée sur un roman à succès éponyme. La série tourne autour du personnage de Jackson Lamb (Gary Oldman) un ancien espion mis à l’index par le MI5. Le casting est prestigieux, avec notamment Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cooke et Jack Lowde. Les deux premiers épisodes de Slow Horse seront disponibles sur Apple TV+ le 1er avril prochain.

Gary Oldman

Les annonces continuent avec Shining Girls, une série thriller en 8 épisodes avec pour acteurs principaux Elisabeth Moss, Phillipa Soo, Amy Brenneman ou bien encore Wagner Moura (que l’on a pu voir dans Narcos). Shining Girls est décrit comme un thriller métaphysique basé sur le roman à succès de 2013 de Lauren Beukes. Elisabeth Moss (épatante dans Mad Men) y joue le rôle d’une journaliste de Chicago qui a survécu à une agression brutale et voit plus tard sa réalité changer alors qu’elle traque son agresseur. Les trois premiers épisodes de Shining Girls seront diffusés le 29 avril prochain sur Apple TV+.

Le documentaire en 4 partie They Call Me Magic portera sur la vie de l’incroyable basketteur Magic Johnson, ex-star de la NBA dans l’équipe des Lakers et qui a été l’une des premières célébrités a révéler être porteur du HIV. They Call Me Magic sera disponible sur Apple TV+ le 22 avril prochain.

There’s magic in the air. The true story of @magicjohnson’s life on and off the court premieres April 22 on Apple TV+ #TheyCallMeMagic #TCA22 pic.twitter.com/r9JDZdN6Go — Apple TV+ (@AppleTVPlus) February 4, 2022

Enfin, on termine avec Roar, une série en 8 épisodes basée sur des nouvelles de Cecilia Ahern. Chaque épisode de la série racontera l’histoire singulière d’une femme parvenant à surmonter une situation d’adversité. Nicole Kidman, Alison Brie ou bien encore Betty Gilpin sont quelques unes des actrices vedettes du casting. Les huit épisodes de la série seront disponibles sur Apple TV+ le 15 avril 2022.

Nicole Kidman