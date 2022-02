Dear… , la série documentaire qui trace le portrait de plusieurs stars américaines qui ont du faire preuve de résilience dans leur vie, rempile pour une seconde saison. Un trailer dévoile quelques unes des 9 personnalités qui seront mises à l’honneur, soit les actrices Sandra Oh et Viola Davis, la réalisatrice Ava DuVernay, l’actrice et mannequin Jane Fonda, le surfeur Laird Hamilton, le chanteur Billy Porter, le journaliste André Leon Talley, la militante Malala Yousafzai, et le joueur de NBA Kareem Abdul-Jabbar.



Une fois de plus la série laissera la parole aux intéressés sur des sujets souvent relatifs aux difficultés rencontrées dans leur vie/carrière, les ressources qu’ils ont su exploiter pour les dépasser, et l’influence que ces parcours de vie ont eu sur d’autres personnes. De nombreuses images d’archives dont certaines inédites, serviront à illustrer ces moments forts. La saison 2 de Dear… sera disponible dans Apple TV+ le 4 mars prochain.