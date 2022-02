Apple vient d’ouvrir dans la capitale de l’Arabie Saoudite la « Riyadh Apple Developer Academy », soit une école de formation à la programmation exclusivement réservée aux femmes. Initialement annoncé au mois de juillet 2021, le centre de formation ouvre désormais ses portes aux femmes de tout le pays et même d’ailleurs. Les étudiantes en programmation devront avoir entre 20 et 35 ans, et disposer d’un cursus dans les métiers de l’informatique, des arts, de la finance, du juridique ou de la médecine. Plus de 600 jeunes femmes devraient rejoindre chaque année la Riyadh Apple Developer Academy.

La formation se compose d’un mois d’introduction aux bases de la programmation suivi de 10 mois de cours intensifs. A noter que le centre de formation d’Apple a bénéficié de la collaboration de la Princess Nourah University, de la Tuwaiq Academy, sans oublier le partenariat avec la Saudi Federation for Cyber Security, Programming, and Drones. Ohood Mohamed Al Nayel, le tout nouveau directeur de l’Apple Developer Academy, fixe les ambitions de l’établissement :« Notre objectif est de devenir le premier centre de la région pour les femmes développeurs iOS tout en les aidant à devenir des entrepreneuses actives et efficaces à la tête de la transformation numérique du royaume d’Arabie saoudite. »