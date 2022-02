Disponible depuis peu pour les versions PC et consoles du jeu, le DLC The Queen and the Sea sera bientôt proposé aux intrépides qui jouent à Dead Cells sur mobile (Lien App Store – 8,99 euros – iPhone/iPad). Le fabuleux rogue-like des français de Motion Twin aura donc droit à cet énième DLC dans le courant du printemps (sans autre précision sur la date). Deux mises à jour majeures accompagneront cette nouveauté, soit « Everyone is Here » et « Practice Makes Perfect ». Pour information, The Queen and the Sea proposera deux nouveaux biomes, un boss spécial, une nouvelle fin du jeu, et bien sûr une bonne palanquée de nouveaux ennemis et de nouvelles armes. Le trailer donne énormément envie et au passage on ne peut que féliciter le studio française d’enrichir avec une telle constance son jeu phare.



Pour rappel, Dead Cells est un rogue-like plutôt dans le haut de la difficulté, avec un niveau de « die & retry » assez conséquent. La DA et les animations sont superbes, mais il vaut mieux être prévenu.