Après plus de 5 années de support, Dead Cells s’apprête à recevoir sa toute dernière extension/mise à jour intitulée forcément « The End is Near » (Trad : La fin est proche). Officiellement, le studio Evil Empire qui bosse sur ces mises à jour aurait décidé de se lancer de nouveaux défis : « Après cinq incroyables années de collaboration pour ajouter des contenus supplémentaires, Evil Empire va maintenant poursuivre de nouvelles aventures. Nous avons hâte de découvrir leurs prochains projets. Cette décision a été mûrement réfléchie, surtout au vu du succès tonitruant de l’extension « Return to Castlevania » l’an dernier. Nous refusons de tomber dans le piège de la répétitivité, et nous voulons préserver la fraîcheur, l’originalité de Dead Cells. Comme nous avons pu le voir avec d’autres séries au long cours, il faut absolument savoir s’arrêter à temps pour ne pas diminuer le charme unique qui rend Dead Cells si cher à nos cœurs. »

Officieusement, les relations se seraient en fait considérablement distendues entre l’éditeur Motion Twin et Evil Empire, ainsi que le confirme l’un des créateurs de Dead Cell et co-fondateur de Motion Twin, visiblement écoeuré par la communication de l’éditeur. La mise à jour 35 arrivera dans le courant de l’année sur consoles et PC, et comme d’habitude un peu plus tard encore sur mobile.

Sebastien Bénard, lead dev sur Dead Cells et un des co-fondateurs de Motion Twin, affirme que l'arrêt du suivi de Dead Cells serait un "sale coup" de MT envers Evil Empire. La situation entre MT et EE ne serait pas au beau fixe et le communiqué serait un ramassis de conneries. pic.twitter.com/YCmPAfh59z — FdeSousse (@Taleboules) February 12, 2024

A noter enfin que Dead Cells est l’un des rares titres de l’App Store (si ce n’est le seul) à être disponible à la fois sur Apple Arcade, dans le catalogue Netflix Games, et en achat unitaire à 8,99 euros.