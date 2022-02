Apple fait sa pub pour les Beats Fit Pro. Les intras dotés de la puce H1 et de la fonction de réduction active de bruit ambiant (ANC) ont droit à 4 nouveaux spots, chacun mettant en scène une personnalité, soit la tenniswoman Naomi Osaka, la mannequin Kaia Gerber, le chanteur Vince Staples (qui profite de la pub pour teaser en même temps son prochain morceau « Magic »), et l’influenceuse Quen Blackwell. Chaque spot est bien dans l’esprit « Apple », ce qui signifie que le produit est à peine évoqué et s’inscrit plutôt dans un mode de vie général, ici plutôt cool et décontracté. Pour rappel, les Beats Fit Pro sont presque des copié-collés dea AirPods Pro au niveau des specs ; outre l’ANC et la puce H1, on retrouve donc aussi la certification IPX4, l’Adaptive EQ, le mode transparence, la compatibilité avec Siri, et bien sûr la lecture des morceaux en audio spatial.

Les Beats Fit Pro sont disponibles sur Amazon au prix de 229,99 euros.