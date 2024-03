Apple vient de diffuser deux nouveaux spots-témoignages montrant comment l’Apple Watch a permis de sauver des vies, principalement grâce à ses fonctionnalités de surveillance de la fréquence cardiaque (ECG) et de détection de chutes. La première vidéo, intitulée « Le Cœur de Lexie », dépeint le parcours de Lexie Northcott, une jeune femme alertée par des notifications de rythme cardiaque faible provenant de son Apple Watch. La notification de l’Apple Watch s’est avérée cruciale et a permis d’identifier un problème cardiaque congénital, un problème résolu par la pose d’un pacemaker. Le cas de Lexie n’est pas isolé, et de nombreux témoignages du même genre montrent que l’Apple Watch est très efficace pour détecter les premiers signes d’un soucis cardiaque sous-jacent.

La seconde vidéo baptisée « Bruce et le Kangourou », relate un incident où l’Apple Watch a automatiquement contacté les secours pour Bruce Mildenhall, après que ce dernier ait été mis K.O. par un kangourou lors d’une sortie à vélo. Bruce ironise sur le fait qu’il ne se sépare jamais de son Apple Watch lorsqu’il fait du vélo, tout en restant vigilant à l’égard des kangourous portant des traces de pneus.



Ce n’est pas la première fois qu’Apple diffuse des publicités sur ce thème particulier. Trois autres spots du même genre ont déjà été publiés ces dernières années, avec à chaque fois le rappel de récits réels de personnes qui doivent leur vie à ce petit bout de métal accroché à leurs poignets.