L’iPad Pro à écran OLED pourrait être lancé sur le marché dès cette année si l’on en croit les augures du respecté Ming-Chi Kuo. Un autre information va aujourd’hui dans ce sens : des sources proches de la supply chain indiquent que LG et Samsung se prépareraient à la production d’écrans OLED destinés à de futurs modèles d’iPad. Samsung ne serait pas encore certain d’intégrer cette supply chain des écrans OLED de l’iPad tandis que LG aurait pris un engagement plus ferme, ce qui reflète un peu le positionnement des deux fabricants vis à vis des dalles OLED de grandes tailles (LG avec l’OLED, Samsung avec le QLED, qui n’a rien à voir avec l’OLED).

LG aurait même commencé à transvaser des outils de production OLED de ses lignes de production « E5 » de l’usine de Gumi (Corée du Sud) vers les usines de Paju (toujours en Corée du Sud). Le fournisseur se donnerait pour objectif de doubler ses capacités de production de dalles OLED de petite ou moyenne taille.