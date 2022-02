Les écouteurs Nothing Ear (1) ajoutent le support de Siri

Les écouteurs Ear (1) de Nothing s’améliorent aujourd’hui avec la prise en charge de Siri d’Apple et de Google Assistant. On se rapproche ainsi des AirPods (pour ce qui est du support de Siri du moins).

Siri arrive sur les écouteurs de Nothing

Les écouteurs Ear (1) ont un design intra-auriculaire, une fonction d’annulation active du bruit (ANC), le Bluetooth 5.2, une résistance à l’eau IPX4 et un boîtier de charge (compatible avec la charge sans fil et présence d’un port USB-C). Le jumelage rapide est pris en charge sur les appareils Android uniquement. Il faut faire faire un jumelage manuel avec les iPhone, en passant par le menu du Bluetooth.

L’ANC utilise trois micros sur chaque écouteur et peut être réglé sur le réglage « Maximum » pour les environnements bruyants et « Léger » pour les environnements plus calmes. Il existe également un mode transparence pour entendre le son autour de vous. Pendant les appels, les micros sont utilisés pour annuler le bruit de fond.

Alexa, play "Nothing Else Matters" Yeah, it's time to say hey to Google and Siri. Voice Assistance is now available for your ear (1). — Nothing (@nothing) February 7, 2022

Sur le papier, les écouteurs Ear (1) sont proches des AirPods Pro d’Apple. Le prix est d’ailleurs très alléchant : 99 euros, contre 279 euros pour les AirPods Pro (215 euros en ce moment chez Amazon) Autant dire qu’il y a une différence plus que notable. Certes, Apple se réserve certaines fonctionnalités avec ses écouteurs, comme l’appairage automatique. Mais est-ce que cela vaut 180 euros ? Ceux qui n’ont pas un gros budget pourraient donc s’intéresser à la paire de Nothing.