Lors de la publication des résultats pour le Q4 2021, l’iPad a joué le rôle du vilain petit canard, les ventes de la tablette d’Apple accusant une baisse de chiffre d’affaires de 14% sur la période. Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, s’était empressé d’expliquer que cette baisse de ventes était principalement due à d’énormes contraintes sur la chaine d’approvisionnement des composants. De fait, un peu plus tôt dans l’année, plusieurs sources faisaient état des difficultés d’Apple à se fournir en contrôleurs d’écrans pour des dalles à très haute résolution de plus de 8 pouces. Ces composants ont été très fortement impactés par la pandémie suite à la fermeture temporaire de plusieurs usines.

Alors que le premier trimestre est déjà bien avancé, les délais de livraison des nouveaux iPad sont toujours de plusieurs semaines (jusqu’à 9 semaines sur certains modèles), et malheureusement pour Apple, ces délais longs ne seraient pas dus à une demande explosive mais bien à la pénurie de composants qui perdure et qui limiterait les capacités de production. En d’autres termes, la firme de Cupertino serait dans l’incapacité de répondre à la demande. Nikkei Asia a fait un petit calcul de son côté et s’est rendu compte qu’en moyenne, la commande d’un iPad 64 Go (de base en somme) à la fin janvier s’accompagnait d’un délai de livraison de 50 jours, soit tout de même 5 jours de mieux que la même commande au mois de décembre (50 jours de délais).