Le casting de la série Ghosted sur Apple TV+ accueille un nouvel acteur en la personne d’Adrien Brody, rapporte Deadline. Celui qui a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour le film Le pianiste sera aux côtés de Chris Evans et d’Ana de Armas. Celle-ci a remplacé Scarlett Johansson, l’actrice qui incarne notamment Black Widow n’a finalement pas pu se libérer pour la série à cause des dates de tournage.

Ghosted rejoint le casting du film Ghosted sur Apple TV+

Le scénario du film a été écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, l’équipe derrière les comédies d’action à succès Deadpool et Zombieland. On ne sait pas grand-chose sur le long-métrage, si ce n’est que ce sera un film d’action-aventure romantique très conceptuel. Rhett Reese et Paul Wernick seront également producteurs aux côtés de Jules Daly et de David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger de Skydance. Chris Evans et Ana de Armas seront respectivement producteur et productrice exécutive.

Le tournage de Ghosted devait débuter ce mois-ci. Il n’est pas précisé si c’est toujours le cas ou s’il aura du retard. Quand à la date de sortie sur Apple TV+, c’est pour l’instant un mystère. Une arrivée à la fin de l’année est potentiellement jouable. Tout dépend de la durée du tournage et du montage.