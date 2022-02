Si l’on en croit une enquête assez édifiante du site The Intercept, la quasi totalité des agences gouvernementales américaines ont acheté Cellebrite, un outil technologique qui permet de contourner le verrouillage des iPhone et de récupérer les donnes qui y sont stockées. Sur les 15 agences gouvernementales, 14 disposeraient de Cellebrite. En outre 2800 clients américains de Cellebrite travailleraient directement pour le gouvernement US.

Cellebrite serait donc entre les mains du Service américain de la pêche et de la faune, du Département de l’agriculture, du Département d’éducation, du Département des anciens combattants, du Département Logement et développement urbain, de l’Administration de la sécurité sociale, de l’Agence américaine pour le développement international et aussi du Centres pour le Contrôle et la Prévention des maladies.

The Intercept note aussi que Cellebrite serait utilisé par 6 des 10 plus grosses firmes pharmaceutiques dans le monde et aussi par 6 des 10 plus grosses sociétés pétrolières. On se demande tout de même quelles raisons peuvent bien justifier que le Département des Anciens combattants ou le Département de l’Education puissent disposer d’un tel outil…