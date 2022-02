Avec iOS 15, Apple propose une fonctionnalité d’authentification à deux facteurs (2FA) intégrée à sa fonction Apple Passwords (génération d’un mot de passe sécurisé) . Il n’y a donc plus besoin d’en passer par une app tierce. Le développeur iOS Kevin Archer a cependant remarqué que pour une fois, Twitter avait anticipé le mouvement et commencé à faciliter l’utilisation des mots de passe Apple avec la double authentification activée. L’option « Link App Now » est tellement pratique à vrai dire pour les adeptes d’Apple Passwords qu’elle pénalise de fait un peu les utilisateurs qui passent par une autre app d’authentification, comme Microsoft Authenticator, Google Authenticator ou l’application Authenticator de 2Stable.

How can users add Twitter 2FA into another authenticator app rather than Apple Passwords on their current device?

Someone who works on @Twitter 2FA, please fix this issue and stop forcing users to use Apple Passwords. Let users decide what app to use!#faircompetition pic.twitter.com/jLuTdQlz6S

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) February 9, 2022