Le tower defense était un genre majeur aux débuts de l’App Store, un genre alors porté par quelques titres référence comme l’excellent Fieldrunners. Bloons TD 6+ s’inscrit dans la grande tradition du genre, avec des tours (de singe ici) à upgrader, des héros/personnages spéciaux que l’on peut poser à des endroits stratégiques de la carte (13 héros ici et 20 améliorations), et des cartes avec effet temporel, qui permettent de poser tel ou tel arsenal ou combattant après une certaine durée cyclique. Bloons TD 6+ se caractérise aussi par sa DA colorée et ses monstres que l’on peut faire éclater comme des ballons ! Après plusieurs vagues successives d’assaillants, il faudra venir à bout d’un méchant boss (que l’on pourra faire éclater lui aussi) avant que ce dernier n’atteigne votre QG. Du classique en somme…



On note tout de même quelques particularités, comme le mode Odyssées (Mesurez-vous à une série de 3 à 5 cartes liées par thèmes, par règles et par récompenses), le mode solo jouable hors ligne, et le très gros effort mis sur la customisation (on peut changer l’apparence des singes, des Bloons, modifier certaines animations et changer la musique qui passe en fond pendant la bataille). Bloons TD 6+, version identique au jeu de 2018, est immédiatement disponible dans Apple Arcade.