Apple TV+ annonce Omnivore, un nouveau docu-série lié à la nourriture

Un nouveau docu-série va faire ses débuts sur Apple TV+, il s’agit d’Omnivore. C’est un projet du réalisateur américain Cary Joji Fukunaga et du chef cuisinier danois René Redzepi.

Omnivore va faire ses débuts sur Apple TV+

Raconté par René Redzepi, qui gère le vénérable restaurant Noma à Copenhague, cinq fois reconnu comme le meilleur restaurant du monde, Omnivore regardera le monde à travers le prisme de la nourriture et explorera comment la nourriture nous lie et nous définit, alimente la politique, façonne nos croyances, explique notre passé et prévoit notre avenir.

Le programme explore la beauté, la complexité et l’interconnexion de la culture humaine et du monde naturel à travers la façon dont nous manipulons, célébrons et consommons ses meilleures ressources — celles que nous mangeons. Chaque épisode emmènera les téléspectateurs dans un voyage autour du monde, à la découverte des ingrédients qui ont construit les sociétés, façonné la spiritualité et modifié à jamais l’histoire humaine.

Omnivore marque une nouvelle collaboration entre Apple TV+ et Cary Joji Fukunaga. Le réalisateur, qui s’est notamment occupé du dernier James Bond Mourir peut attendre, a actuellement un accord de première diffusion avec Apple TV+ pour des projets scénarisés. Il est par ailleurs le réalisateur de Masters of the Air, une future série qui arrivera sur la plateforme de streaming d’Apple.