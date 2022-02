Faites vos jeux, rien ne va plus ! Cela devient une habitude : Apple vient de déposer trois nouvelles références de Mac dans la base de données de l’Eurasian Economic Commission. On a donc l’A2615, A2681 (qui est notifié comme Mac portable) et A2686, qui tournent tous bien sûr sous macOS 12.

Le portable pourrait bien être ce fameux MacBook Pro 14 ou 13 pouces d’entrée de gamme (et non bas de gamme hein) ou bien encore la nouvelle gamme de MacBook Air avec processeur M2, quant aux autres Mac, on a le choix entre le nouveau modèle de Mac mini sous processeur M2 un iMac Pro (le retour) voire, soyons fous, un Mac Pro avec un M2 « surboosté ».

En fait, on n’en sait rien du tout à date, mais c’est justement ce qui est fun et permet de faire de petits paris entre amis (ne pariez pas n’importe quoi). Dernier rappel, la prochaine keynote se tiendrait le 8 mars prochain selon les rumeurs. A priori, il sera plus question d’iPhone SE que de Mac, mais après tout, on n’est jamais à l’abri d’une petit surprise avec Apple…